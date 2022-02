Spostamento forzato di letti dall'ex Polio alla Pediatria, Nuova Grande Loano: "La sanità ha bisogno di chiarezza, silenzio assordante da chi dovrebbe fornire risposte"

"Leggere la notizia di questo spostamento forzato di letti dal primo piano del Padiglione ex Polio a quello di Pediatria ci preoccupa e non poco. Se da una parte si nota un’attenzione alle dinamiche strutturali del complesso ospedaliero, dall’altra sembra sempre più lontano il giorno in cui vedremo riaperto il nostro punto nascite. 461 giorni di chiusura, ma quello che più ci preoccupa è la mancanza di informazioni in merito, il silenzio istituzionale dei vertici politici, attenti sempre di più alla politica nazionale ma sempre meno ai problemi locali". Così Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza loanese.

"Come Nuova Grande Loano non sediamo ai tavoli istituzionali, è vero, ma seguiamo con attenzione quanto sta succedendo nel nostro comprensorio nell’interesse di tutti i cittadini… e quello che osserviamo è la poca attenzione a tentare di risolvere le problematiche che in questo periodo, più di altri, stiamo subendo".

"La sanità ha bisogno di chiarezza, lo stiamo chiedendo in tanti, da più parti. Questo silenzio da parte di chi dovrebbe fornire le risposte sta diventando assordante" concludono dalla minoranza loanese.