Percorso pedonale e ciclopedonale da Sant'Ermete fino all'ex ponte Ocv di Vado: conclusi i lavori (FOTO)

Si sono conclusi i lavori previsti nell'ambito della convenzione urbanistica con i soggetti attuatori proprietari delle aree ex Ocv a Vado Ligure.

Gli interventi prevedevano la realizzazione di una strada in fregio alla zona di Via Bertola, la realizzazione di spazi verdi e la fascia di rispetto, nuovi parcheggi, illuminazione e sottoservizi oltre ad un percorso pedonale e a tratti ciclopedonale.

"L'intervento ha un valore di circa 900mila euro e collega le aree occupate oggi da Quadra, Vado Tank Cleaning , Spinelli e il complesso artigianale in prossimità di Via Bertola e Via Caviglia" - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Il percorso, in parte già realizzato attraverso altri interventi, collega praticamente Sant'Ermete fino appunto al ponte ex Ocv e quindi Vado Ligure. È in corso inoltre la progettazione dell'ultimo tratto".