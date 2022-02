Covid, in Liguria circa 45 mila le persone senza vaccino e senza guarigione

“Oggi in tutto il paese per gli over 50 è scattato l’obbligo del Super Green Pass per recarsi nei luoghi di lavoro. In Liguria sono circa 68mila le persone sopra i 50 anni, lavoratori e non, che non si sono ancora vaccinate, mentre sono 752.521 quelle che hanno effettuato almeno una dose. Dei 68 mila che devono ancora vaccinarsi, circa 23mila hanno avuto una guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi mentre circa 700 hanno effettuato la prenotazione per ricevere la prima dose. Restano quindi circa 45 mila le persone senza vaccino e senza guarigione, comprese i pensionati”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento delle vaccinazioni in Liguria.

“Dal 15 gennaio al 14 febbraio le prime dosi somministrate in Liguria, sempre per quanto la fascia di popolazione over 50, sono state 9.378. L’obbligo, per questa categoria di persone, è una forma di tutela per la salute individuale e pubblica visto che il Covid colpisce in forma più grave soprattutto chi ha più di 50 anni - precisa Toti -. L’invito quindi è sempre quello di vaccinarsi, a prescindere dalle restrizioni. Intanto anche oggi registriamo un drastico calo dei ricoverati, confermando il trend che va avanti ormai da qualche giorno, con una flessione della curva pandemica”.

“Ricordo che in questa quarta ondata, proprio grazie ai vaccini, la nostra libertà non è mai stata limitata, abbiamo potuto incontrare amici e parenti nelle ultime festività e tornare a muoverci, seppur con le dovute e necessarie precauzioni. Per questo – conclude Toti - aumentare ancora di più la copertura vaccinale è fondamentale in vista dell’arrivo della primavera e dell’estate”.