Super green pass per gli over 50, scatta la protesta a Savona in piazza Sisto e piazza Saffi

È scattato questa mattina l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 che da oggi dovranno essere vaccinati o guariti dal Covid per potersi recare sul posto di lavoro, pena la sospensione, senza stipendio fino al 15 giugno.

Si tratta di una misura presa da parte del Governo nel tentativo di eliminare il contagio in vista della fine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo.

In piazza Sisto a Savona per protestare contro questa decisione, è stata organizzata una manifestazione da parte della Confederazione Unitaria di Base di Savona nella quale sono intervenuti Alessandro Negroni, filosofo del diritto e membro del Comité International d’étique de la Biomedicine (CIEB) e Rita Lasagna, avvocato del CUB Liguria.

Al termine degli interventi dal palco i manifestanti si sono spostati in Piazza Saffi per un Sit-in sotto il Palazzo del Governo con una delegazione che è stata ricevuta dal Prefetto.

In totale i lavoratori che secondo le stime da oggi staranno a casa sono cinquemila in Liguria, circa 150 di questi sono i portuali. Nell'Asl2 savonese invece sono circa una sessantina gli operatori sanitari sospesi.