Tratto di marciapiede pericoloso tra Loano e Borghetto, spesso teatro di incidenti e senza protezioni

Il recente incidente occorso sull’Aurelia a Loano (LEGGI QUI) segnala l’estrema pericolosità di tale arteria.

In particolare, come si può vedere dalle foto, il tratto verso Borghetto Santo Spirito (fronte supermercato DelBalzo-Crai) presenta un pericoloso restringimento lato monte. Il marciapiede di tale tratto di Aurelia andrebbe protetto con un alto guard rail o barriere similari. Numerosi sono infatti i residenti, turisti, clienti del supermercato che percorrono tale tratto, a pochissimi centimetri a ridosso di migliaia di veicoli ogni giorno. Troppo alto è il rischio di una carambola di veicoli in caso di scontri, dello sbandamento di un auto verso il marciapiede, a raso dell’Aurelia, senza protezioni.

Parimenti servirebbe anche un dosso rallentatore nella curva tra Loano e Borghetto in prossimità dell’attraversamento del frequentatissimo passaggio a livello (fronte gelateria La Vela). Si tratta di una zona dalla forte accelerazione dei veicoli, dalla visibilità oltretutto limitata dalla presenza della curva. I due comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano stanno investendo notevoli risorse per rigenerare gli spazi urbani, anche a fini turistici. Sarebbe un peccato, oltre che un reato, non investire sulla sicurezza delle persone.