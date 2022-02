Loano, pedone investito sull'Aurelia: ricoverato in codice rosso al Santa Corona

Investimento pedonale con una persona ricoverata in codice rosso e in gravi condizioni al Santa Corona. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia, in prossimità del supermercato Crai.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia Locale per verificare le dinamiche e le responsabilità dell'accaduto oltre a regolare il traffico, insieme al personale dell'automedica e ai militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso.

La vittima, un 67enne residente a Toirano, viste le ferite e i traumi riportati è stato intubato e quindi trasportato al nosocomio pietrese.