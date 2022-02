La forza dell'ironia per vincere la disabilità: il pietrese Sebastiano Gravina spopola sui social con "Videociecato"

"Videociecato" è il nome di un profilo TikTok (ma anche Instagram) che recentemente sta spopolando nel mondo dei social network. Dietro alla sua creazione c'è il pietrese Sebastiano Gravina, nome noto in ambito sportivo: è infatti il centravanti della nazionale italiana di calcio non vedenti (categoria B1) e del Quartotempo Firenze.

Ma Sebastiano non è solo uno sportivo di grande livello, bensì anche una persona molto attiva nel sociale soprattutto per dimostrare che la disabilità può non rappresentare un muro invalicabile nell'esistenza di chi è costretto a conviverci. Ed è così che ha deciso di irrompere nel mondo social con un canale all'insegna dell'ironia.

"Onestamente pensavo solo a creare qualcosa con cui divertirmi, non pensavo di ottenere tale successo - ha spiegato Gravina ai microfoni di Savonanews - 'Videociecato' nasce per prendermi in giro, per ridere delle volte che penso di inquadrarmi e invece non lo sto facendo oppure di quelle in cui mi inquadro solo in parte. Si tratta comunque di video divertenti di vita vissuta: nel mio caso non deve passare il messaggio di compatimento per la mia disabilità, ma la voglia di ironizzare sul problema e riderci su".