Isola Gallinara, il sindaco Tomatis a colloquio con la Soprintendenza: "Soddisfatto dei passi avanti"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nella giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio, ha incontrato il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, dottor Roberto Leone, e l’architetto Simona Giovanna Lanza per discutere del progetto di valorizzazione di Villa Diana, sull’Isola Gallinara, finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

"Sono molto soddisfatto dei passi che si stanno compiendo per la valorizzazione dell’Isola Gallinara - afferma il sindaco Tomatis - Nella giornata di oggi mi sono recato a Genova per parlare con la Soprintendenza del finanziamento di 3 milioni di euro per Villa Diana che è stata inserita nella Programmazione strategica 2021 – 2023 (che prevede circa 200 milioni di euro di investimenti in tutta Italia). I primi interventi che dovranno essere realizzati saranno quelli necessari a riportare luce e acqua all’Isola, successivamente si interverrà per la valorizzazione della Villa. Ricordo che contestualmente stanno proseguendo anche i due progetti (da circa 50 mila euro ognuno) finanziati con i fondi PSR 2014/2020, riguardanti la predisposizione del 'Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC)' e del Piano dell’area protetta 'Riserva naturale regionale Isola Gallinara'".