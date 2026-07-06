Alassio, al via i lavori all'ex Mattatoio della Fenarina (FOTO)

In questi giorni ad Alassio sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e completamento dell'area dell'ex Mattatoio sito in regione Fenarina.

Il cantiere, approntato nelle scorse settimane, è entrato nella fase operativa con le prime demolizioni delle pavimentazioni esistenti, che lasceranno posto al nuovo parco urbano. L'intervento prevede la realizzazione di ampie aree verdi, giochi per bambini, una zona dedicata al fitness all'aperto, percorsi pedonali, nuovi spazi di aggregazione e il dehors a servizio del futuro bar. È inoltre prevista la demolizione di una porzione della platea esistente per consentire il collegamento tra i due edifici storici, posti a quote differenti.

Prossimamente verranno avviate anche le lavorazioni impiantistiche, mentre è in programma questa settimana un sopralluogo della Soprintendenza per la definizione dei dettagli relativi alle pavimentazioni e ai serramenti, nel pieno rispetto delle caratteristiche dell'immobile sottoposto a tutela.

L'intervento in corso riguarda, infatti, anche il completamento dei due fabbricati già recuperati, che saranno ultimati con nuovi serramenti a profilo minimale, pavimentazioni interne in cocciopesto e tutti gli impianti tecnologici necessari. Uno degli edifici sarà predisposto per ospitare un servizio bar.

L'avvio del cantiere segue il completamento dell'iter amministrativo che aveva portato all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla società Arimondo Costruzioni S.r.l. di Albenga, formalizzata con provvedimento dirigenziale n. 869/2025 del Comune di Alassio. Dopo la stipula del contratto d'appalto, avvenuta lo scorso gennaio per un importo complessivo di 654.545,42 euro, comprensivi di 25.908,40 euro per oneri della sicurezza, lo scorso 5 maggio le aree sono state ufficialmente consegnate all'impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del relativo verbale da parte dei funzionari comunali Dr. Ing. Luca Corciulo e Arch. Silvia Odasso, in qualità di ufficio di Direzione Lavori.

“L'inizio dei lavori – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – è sempre un momento importante, e in questo caso rappresenta la concreta realizzazione di un progetto che è una vera e propria promessa fatta agli abitanti del quartiere Fenarina, nella quale abbiamo sempre creduto e che oggi entra nella sua fase operativa. Prende così forma uno degli interventi di rigenerazione urbana più significativi degli ultimi anni ad Alassio, destinato a restituire alla Fenarina un nuovo cuore verde con spazi dedicati ai bambini, al tempo libero e alla socialità, oltre a due edifici completamente riqualificati che diventeranno un punto di riferimento per la nostra comunità”.

“Siamo davvero soddisfatti – aggiunge il consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, già assessore ai Lavori Pubblici – per questa importante opera pubblico i cui lavori entrano ora nel vivo, ed orgogliosi di poter trasformare un'area per molto tempo inutilizzata in uno spazio moderno, accogliente e funzionale, capace di valorizzare un intero quartiere e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.