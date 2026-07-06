Rubate le batterie del semaforo sulla Sp29 a Maschio: rischiata la sicurezza della viabilità

Sono state portate via le batterie del semaforo sulla Sp29 del Cadibona all'altezza di Maschio mettendo in serio rischio l'incolumità di automobilisti e motociclisti che transitano sul tranno.

Il furto/atto vandalico si è verificato nella giornata di ieri sulla strada provinciale con l'impianto semaforico, presente per i lavori per il rifacimento delle barriere e dei cordoli, che ha smesso di funzionare.

Fortunatamente nel tratto transitava una coppia di volontari della protezione civile che autonomamente ha deciso, dopo aver indossato le pettorine catarinfrangenti, di regolare il traffico prima dell'arrivo dei carabinieri segnalando inoltre il guasto.

"Presumiamo sia un episodio vandalico, particolarmente grave e irresponsabile in quanto avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la sicurezza dei conducenti - spiegano dalla Provincia - Nonostante fossero state precedentemente messe in sicurezza mediante lucchetti e catena per impedirne il furto".

Il lucchetto è stato quindi forzato con le componenti rubate per l'alto valore economico.

La criticità è stata prontamente ripristinata ed è di nuovo garantita la regolazione del traffico e la gestione in sicurezza del transito veicolare.