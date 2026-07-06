Al via “Cinema sotto le stelle” nelle frazioni di Albenga: appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie

Prende il via questa sera la rassegna Cinema sotto le stelle, il ciclo di proiezioni itineranti pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie di Albenga. Un’iniziativa estiva che porta il grande schermo nei luoghi della comunità, creando occasioni di incontro e condivisione all’aria aperta.

L’apertura è affidata al film “Il gatto con gli stivali”, in programma questa sera, lunedì 6 luglio alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza della Chiesa, frazione Salea.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme un momento di divertimento e socialità, in un clima sereno e adatto a tutte le età.

Prossimi appuntamenti della rassegna:

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio —13 luglio 2026 – Leca d’Albenga, Opere Parrocchiali

Trolls 3 – Tutti insieme —20 luglio 2026 – Bastia d’Albenga, Piazza della Chiesa

Encanto —27 luglio 2026 – Lusignano d’Albenga, Piazza della Chiesa

Aladdin —3 agosto 2026 – Campochiesa d’Albenga, Piazza della Chiesa

Mulan —17 agosto 2026 – Località Vadino, Chiostro di San Bernardino

Dragon Trainer (Live action) —24 agosto 2026 – Località San Giorgio d’Albenga, Chiesa di San Giorgio Martire

Kung Fu Panda —31 agosto 2026 – San Fedele d’Albenga