Un tuffo nella natura sommersa: ad Albenga un'esperienza gratuita di "Bla Bla Snorkeling"

La possibilità di ammirare i fondali dell'Isola Gallinara, osservandone la ricca vegetazione marina, le suggestive formazioni rocciose e le numerose specie di pesci, il tutto accompagnati dalle spiegazioni di esperti di biologia marina. È questa l'esperienza che sarà possibile vivere il prossimo mercoledì 8 luglio partecipando al "Bla Bla Snorkeling".

Il Comune di Albenga invita cittadini e visitatori a partecipare a questa esperienza gratuita dedicata alla scoperta dell'ambiente marino realizzata nell'ambito del progetto NEPTUNE EVOLUTION – Programma Interreg Marittimo Italia-Francia.

L'iniziativa, organizzata dal Centro Sub Idea Blu, offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere un'immersione unica nelle acque prospicienti l'Isola Gallinara grazie all'utilizzo delle innovative maschere gran facciali OceanReef, che consentono di osservare in modo semplice e coinvolgente le peculiarità dei fondali e della biodiversità marina.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso il Centro Subacqueo Idea Blu, in Regione Vadino Inferiore, orario scelto per garantire le migliori condizioni del mare per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 351 788 4881.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinare il pubblico alla conoscenza del patrimonio naturale sommerso del territorio ingauno e sensibilizzare sull'importanza della sua tutela.

Il progetto NEPTUNE EVOLUTION nasce, infatti, con l'obiettivo di rafforzare e integrare la rete transfrontaliera dei siti pilota sommersi, i cosiddetti "percorsi blu", aree di elevato valore naturalistico gestite secondo principi di sostenibilità, conservazione e valorizzazione condivisa.

Tra le finalità del progetto vi sono il consolidamento degli strumenti di monitoraggio, tutela e promozione del patrimonio naturale sommerso, rendendolo sempre più accessibile e fruibile a livello transfrontaliero. Grande attenzione è inoltre riservata all'innovazione tecnologica, attraverso lo sviluppo di sistemi di immersione virtuale in 3D che consentiranno di esplorare digitalmente l'intera area interessata dal progetto.

NEPTUNE EVOLUTION punta infine a creare una rete stabile di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati impegnati nello studio, nella valorizzazione e nella gestione sostenibile dell'ambiente sommerso, favorendo la nascita di un network transfrontaliero dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio marino.

