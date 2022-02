Ma voi lo sapete cos'è La Filippa?

Che cos'è l'economia circolare? Non è una scelta, bensì l'unico futuro possibile.

Pubblichiamo di seguito l'articolo redatto da Paolo Marcesini per "Italia Circolare", un progetto editoriale che valorizza, racconta e comunica la cultura dell’Economia Circolare in Italia e il suo impatto sociale, economico e formativo sui territori.

Il servizio ha come protagonista "La Filippa", l'azienda situata in via Ferrere a Cairo Montenotte: "Ecco una storia di Economia Circolare e Comunità. Ve la racconto perché la Filippa è davvero un'altra storia. Ma prima dobbiamo partire da un vecchio libro. C'è una frase di Margaret Atwood, consegnata alla lettura del suo capolavoro "Il racconto dell'ancella" che definisce il dilemma del concetto stesso di transizione, la parola forse più famosa, usata e abusata di questo nostro tempo incerto: "Siete una generazione di transizione. Per voi è più difficile. Sappiamo che da voi si attendono dei sacrifici. È duro subire l'oltraggio dagli uomini. Per quelle che verranno dopo, sarà più facile, perché accetteranno il loro dovere con cuore volonteroso. Non diceva: perché non avranno ricordi. Diceva: perché non vorranno cose che non possono avere." La scrittrice canadese si rivolgeva al futuro della condizione femminile. Noi oggi stiamo parlando del futuro della condizione del Pianeta. Siamo la generazione della transizione e tutti quelli che verranno dopo di noi, se falliremo, rischieranno di non volere più cose che non potranno mai avere. E sarà solo colpa nostra.

"Non è fantascienza. È scienza. Non è futuro. È realtà.Non è un romanzo. È la vita. La strada più difficile è quella che porta più in alto. Leggere un bilancio di sostenibilità per conoscere il nostro desiderio di futuro. Ecco perché Economia Circolare e Comunità. La Filippa è un'altra cosa: Rapporto di sostenibilità Edizione 2020/2021 non è un semplice documento di revisione ma il tentativo di fermare su carta il significato delle parole. Bisogna saperle usare perché le parole sono gli ingredienti principali delle storie e delle idee, una risorsa infinita e illimitata utile a comprendere il mondo che cambia. La Filippa è un'altra cosa anche per questo (PER PROSEGUIRE LA LETTURA DELL'ARTICOLO CLICCA QUI)...".