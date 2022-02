Pietra, le ex aree Rodriquez passano ufficialmente alla "Chorus Life": prosegue l'iter verso il restyling

A Pietra Ligure altri passi in avanti per quanto riguarda l'iter di riqualificazione delle aree ex cantieri Rodriquez.

Nei giorni scorsi, infatti, il comune guidato dal sindaco Luigi De Vincenzi ha preso atto dell'avvicendamento nel controllo societario da parte della società Chorus Life Pietra Ligure S.p.A., titolare della concessione demaniale relativa all'area in passato sede dello storico cantiere navale.

Lo scorso 23 luglio UnImmsi S.p.A, società che controlla Piaggio Group e che è presieduta da Roberto Colaninno, comunicò che Pietra S.r.l. (partecipata all’77,78% da Immsi stessa e al 22,22% da Intesa Sanpaolo S.p.A.), aveva sottoscritto con Polifin S.p.A. (holding della famiglia Bosatelli) un contratto preliminare di vendita dell’intera partecipazione detenuta in Pietra Ligure S.r.l., per un corrispettivo complessivo di Euro 30 milioni. Come previsto nel comunicato del luglio scorso, la conclusione dell'operazione è avvenuta entro il primo trimestre del 2022.

Pietra Ligure S.r.l. aveva in passato programmato un intervento di riqualificazione della zona che negli anni non si è però concretizzato. Il progetto di restyling passa dunque nelle mani della famiglia Bosatelli, già proprietaria della Gewiss, in particolare del cavaliere del lavoro Domenico Bosatelli che con il nipote del patron dell'Atalanta Francesco Percassi ha costituito una joint venture denominata Costim, gruppo industriale digitalizzato che sta realizzando a Bergamo Chorus Life. Proprio Francesco Percassi è il presidente del Gruppo Costim.

Il nome della società che ha rilevato le aree ex Rodriquez lascia intendere che anche a Pietra Ligure si stia lavorando per l'arrivo di "un modello di città dove le tre generazioni possono vivere, socializzare e crescere insieme condividendo lo stesso spazio - così si legge sul sito ufficiale di Chorus Life - una coralità intesa come insieme di servizi ma soprattutto come insieme sociale, in cui ogni barriera viene annullata per favorire l’integrazione fra gli individui, nel rispetto dell’ambiente".

Pietra Ligure attende fiduciosa quella che per innumerevoli motivazioni sarebbe una svolta epocale.