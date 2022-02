Alassio, operaio colpito alla testa da una trave: ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona

Incidente sul lavoro stamani, intorno alle 9, in un cantiere di Alassio dove un uomo di poco meno di cinquant'anni è stato colpito alla testa, con una dinamica e per cause ancora da accertare, da una trave.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga supportati dall'automedica che hanno trovato l'operaio cosciente ma, visto l'importante trauma cranico, è stato sedato e intubato prima di essere trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto si è recato anche il personale di Asl 2 savonese che si occupa di sicurezza sugli ambienti di lavoro, per le verifiche del caso.