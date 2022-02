Peste suina, Bozzano (Cambiamo): "Ho proposto la ridefinizione della zona rossa, richiesta accolta dall'assessore Piana"

"Dopo attento studio delle direttive in materia e un continuo confronto con gli amministratori interessati dai divieti, ho depositato un Ordine del Giorno con il quale chiedo al nostro presidente Giovanni Toti e alla Giunta regionale di sollecitare l’Unità di Crisi Nazionale per rivedere la perimetrazione della zona rossa, limitando il più possibile l’area nei quali insistono i divieti sulle attività a contatto con la natura. Prendendo in considerazione le diverse direttive in materia, dal Regolamento europeo al Manuale Operativo Pesti Suine del Ministero della Salute, la zona rossa dovrebbe infatti escludere la parte a levante della provincia di Genova e interamente la parte che insiste sulla provincia di Savona". Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Il nostro paese, come il mondo intero, sta vivendo un periodo di grande difficoltà dovuto alla pandemia da Covid 19 - prosegue - Nella nostra Regione si è andata poi a diffondere un’ulteriore piaga, la peste suina, che ha costretto chi ci governa a stabilire rigide misure di sicurezza. Da alcuni mesi gli abitanti della provincia di Savona e di Genova stanno vivendo un nuovo lockdown, con il divieto di vivere i propri boschi e il fermo di tutte le attività legate alla natura. Un ulteriore sacrificio cui sottostiamo con difficoltà ma che, consci del pericolo, tutti noi siamo disposti ad accettare, ma solo se davvero necessario".

"Sono in costante contatto con gli amministratori e gli abitanti del territorio del Levante Savonese, area interessata dai divieti perché inserita nella zona rossa - aggiunge - Qui la preoccupazione è davvero alta e i dubbi sulla reale necessità di alcuni provvedimenti sono tanti. Ho quindi studiato attentamente la normativa che ha portato alla definizione della cosiddetta zona rossa, perimetrata in base ai criteri generali enunciati dal Comitato Tecnico di Sorveglianza sulla peste suina a livello europeo (Regolamento Eu 605/202), dalle direttive contenute nel Manuale Operativo Pesti Suine del Ministero della Salute e tenendo conto del rilevamento sul territorio delle carcasse infette di cinghiali".

"Dopo attento studio, ritengo che la zona rossa che ad oggi si intende perimetrare sia da considerarsi una abnormità, ponendo in essere una immotivata limitazione delle attività compatibili con la natura su territori rimasti liberi da qualsiasi elemento di preoccupazione direttamente riferibili al fenomeno. Ho quindi condiviso le mie conclusioni con l’assessore regionale competente, Alessandro Piana, che oggi ha dimostrato di accogliere la richiesta con dichiarazioni in merito".

"Partendo dal presupposto che i capi considerati infetti sono stati per lo più localizzati nella zona del confine ovadese e nel territorio della provincia di Genova, si dovrebbe quindi procedere con l’esclusione della parte a levante della provincia di Genova e integralmente della parte della provincia di Savona. Ho quindi depositato un atto con cui chiedo al presidente Toti e alla Giunta regionale di sollecitare l’Unità di Crisi Nazionale per rivedere la perimetrazione della zona rossa, procedendo secondo le direttive in vigore e cancellando le abnormità che porterebbero a immotivati divieti sulle attività a contatto con la natura su territori da considerarsi non pericolosi, con tutte le gravi conseguenze che ciò porterebbe ai nostri operatori. L’odg sarà discusso in consiglio regionale, ma già nella giornata odierna l’assessore Piana, con cui ho avuto un lungo colloquio in merito, ha fatto dichiarazioni in merito dimostrando di aver compreso e accolto le mie richieste" ha infine concluso Bozzano.