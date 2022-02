Savona, nasce il patto per la scuola: oggi la firma dei soggetti coinvolti

Questo pomeriggio alle ore 16 in Sala Rossa, con la firma in presenza da parte di tutti i soggetti interessati, nasce il ‘Patto per la Scuola 2022-26”.

A siglare l’accordo saranno l’assessore alle Politiche Educative, Elisa Di Padova, e i rappresentanti di: Ufficio Scolastico Provinciale, dei 4 Istituti Comprensivi, del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sindacati, del Forum Terzo Settore, di FISM, di AUSER, del Gruppo Nazionale nidi e infanzia Regione Liguria, di Proteo, di Cogede, del Comitato Genitori e, infine, i 4 presidenti dei Consigli d’istituto.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha portato alla nascita del nuovo Patto per la Scuola - è la dichiarazione di Di Padova - Creare relazioni forti tra Scuola e Comunità e occasioni ricche di proposte formative per i nostri bambini e ragazzi è una priorità. Per fare tutto questo era necessario un coordinamento stabile e allargato”.

Il Patto per la scuola rientra nella fase ‘ReStart Savona’ e, precisa ancora Di Padova, “recepisce ciò che di buono arriva dalle esperienze passate ma con 3 novità: creare una relazione forte tra la scuola e il territorio, la nostra città e i suoi spazi, le sue opportunità; coinvolgere le famiglie e la fascia 0-3, anche per intraprendere un percorso verso il sistema 0-6”.

Il Patto si occuperà, tra le altre cose, anche di servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto, benefici per le famiglie); edilizia scolastica; rapporto e integrazione scuola-città; percorsi di orientamento; progetti per il contrasto alla dispersione scolastica e di prevenzione (maltrattamento, bullismo, pari opportunità, consapevolezza digitale), partecipazione dei genitori e coinvolgimento nelle occasioni della città.

Per ogni anno scolastico si riunirà almeno 4 volte nella sua forma allargata che resta costantemente aperta a nuovi inserimenti. A seconda degli argomenti trattati, delle esigenze o di un progetto specifico da far decollare comprenderà anche altri soggetti competenti per materia, a partire dagli Istituti secondari superiori, dall’Università, dall’Asl, associazioni culturali, sportive, professionali o altri soggetti del comprensorio.