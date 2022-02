Sostenibilità e turismo "romantico": la Lega presenta due proposte al Consiglio Comunale di Finale

Effettuare due studi di fattibilità per altrettante operazioni utili per spingere Finale verso un turismo sempre più sostenibile e "romantico". E' questa la proposta che avanzerà in tal senso, durante il prossimo Consiglio Comunale, il gruppo Lega, rappresentato da Marinella Geremia.

Oggetto della richiesta è capire se sia possibile installare sul territorio comunale una colonnina elettrica completamente "green" per la ricarica di e-bike o dispositivi elettronici portatili e una cosiddetta "panchina dell'amore".

Nel primo caso si tratterebbe di strutture "del tutto 'green', alimentate totalmente ad energia solare" spiega la consigliere Geremia, da posizionarsi sulla passeggiata di Finalmarina e nella piazza di Porta Testa a Finalborgo e "sostenibile" anche dal punto di vista economico: "Vista la rilevanza e la massiva diffusione degli sport outdoor collegati alla bicicletta, per i preposti non sarà difficile cercare una sponsorizzazione per la realizzazione della stazione o in via secondaria verificare se esistono bandi e/o finanziamenti per offrire un servizio sempre più completo ai fruitori dell’outdoor".

L'installazione della panchina, per la quale viene suggerita sempre la location del lungomare Migliorini, porterebbe invece a "valorizzare un luogo di interesse paesaggistico e nello stesso tempo diventare una attrazione turistica originale" e a "incentivare le fotografie e stimolare la creazione e condivisione di immagini e video nelle varie community", spiega la consigliere Geremia, sulla scorta "di quanto avvenuto in altri Comuni" come per esempio Borghetto Santo Spirito, dove la panchina è stata inaugurata solo alcuni giorni fa.