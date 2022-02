Peste suina, analisi negative sulla carcassa del cinghiale trovato a Celle

È risultato negativa alle analisi la carcassa del cinghiale rinvenuto martedì scorso in una zona interna ai Piani di Celle Ligure in via Firenze.

Gli esami effettuati dall'istituto zooprofilattico hanno cosi scongiurato la positività alla peste suina africana. L'animale era stato recuperato dal servizio veterinario dell'Asl2.

Nel savonese quindi, dopo i ritrovamenti sulle spiagge di Albissola Marina e Varazze e in località Pratovallarino a Sassello, che hanno dato poi esito negativo, non sono stati accertati casi di positività al virus negli ungulati.

I positivi rimangono quindi 39: 20 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria nel genovese. Anche un cinghiale trovato senza vita a Rossiglione è risultato negativo ai test, rimangono quindi 4 quelli per i quali è stata accertata la positività.