Provincia, Ripamonti (Lega) all'attacco del presidente Olivieri: "Lo metteremo con le spalle al muro, che non facciano i fenomeni"

"Olivieri lo metteremo con le spalle al muro e qualcuno dovrà assumersi la responsabilità. Che non facciano i fenomeni, basta parole al vento".

Non usa mezzi termini il senatore e commissario provinciale della Lega Paolo Ripamonti nei confronti del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, in merito ai ritardi sull'approvazione dello statuto di Tpl (e dei patti parasociali) e del piano di Contarina per l'Ato unico dei rifiuti per il quale proprio i sindaci del carroccio in più di un'occasione hanno chiesto sostanziali modifiche.

Un vero e proprio attacco politico nei confronti di un esponente di Cambiamo che fa intuire una volta di più quanto le frizioni in atto a livello nazionale e regionale tra la Lega e il presidente della Regione Giovanni Toti, si facciano sentire anche nel savonese.

"Il presidente della Provincia ha creato di fatto dei ritardi sull'Ato ed è grazie ai primi cittadini della Lega (Roberto Sasso del Verme di Laigueglia, Gianluca Canepa di Borghetto su tutti) se il piano è stato cambiato da Contarina. Ora però vogliamo capire che tipo di governance ci sarà dopo, Sat ce la farà? La Provincia ha un ruolo importante, che lo faccia valere. Per non parlare di Tpl, bisogna chiedergli come mai su 69 comuni due non hanno approvato lo statuto e uno è Calizzano dove lui è sindaco".

Altro tema politico particolarmente scottante è quello legato alle deleghe a Palazzo Nervi e anche in questo la Lega punta i piedi.

"Che faccia come vuole con le deleghe, ottobre è tra poco (elezioni per il rinnovo della presidenza) e gli faremo la guerra, ci sta infatti prendendo per il naso da tempo, noi avevano la vicepresidenza e le deleghe sulla scuola e sul commercio, perché non le ribalta sui nostri? Se fa l'uomo solo al comando ne pagherà le conseguenze, siamo stanchi".

Fino alle elezioni del rinnovo del consiglio provinciale, la vicepresidenza della Provincia era in mano all'esponente della Lega Francesco Bonasera e Ripamonti si aspetta che venga scelto in continuità un consigliere del Carroccio, con in pole il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. Olivieri al momento però sarebbe intenzionato ad assegnare le deleghe all'assessore di Albisola Superiore di Cambiamo, riconfermata consigliere provinciale Sara Brizzo.

"Tante cose ci sono ancora da fare. Più di una volta ha sconvocato le riunioni, non perché siamo cattivi noi ma perché sennò andava sotto in consiglio" ha concluso Ripamonti.