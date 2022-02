Polemiche in Provincia, Demichelis e Vaccarezza (Cambiamo): "Stupiti dalle parole di Ripamonti: parla a nome suo o della Lega?"

"Leggiamo stupiti le dichiarazioni del senatore e coordinatore della Lega Paolo Ripamonti, dichiarazioni che, per essere commentate hanno bisogno di un chiarimento: l'esponente del carroccio parla a titolo personale o questa è la posizione del partito in provincia di Savona? I Consiglieri Regionali della Lega Brunello Brunetto e Stefano Mai si riconoscono in queste dichiarazioni? L'on. Edoardo Rixi, Segretario Regionale della Lega, le sottoscrive?". Così Mauro Demichelis , Coordinatore Provinciale, e Angelo Vaccarezza, Coordinatore Regionale di "Cambiamo! con Toti".

Gli esponenti del partito arancione fanno riferimento alla presa di posizione del senatore leghista Ripamonti manifestata nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede savonese del Carroccio (leggi QUI).

Alta tensione dunque nelle fila del centrodestra, quantomeno a livello provinciale, dove ancora una volta emergono frizioni tra Lega e "Cambiamo! con Toti".