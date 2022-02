Giochi vandalizzati e sporcizia al parco di Campochiesa d’Albenga, il vicesindaco Passino: “Già chiesti più interventi alla Polizia Locale” (FOTO)

I giochi del piccolo parco ad Albenga, in frazione Campochiesa, completamente vandalizzati. La comunità è particolarmente infastidita dal comportamento di alcune persone che, senza rispetto per un luogo pubblico e, per di più, dedicato allo svago dei più piccoli, hanno sporcato l’area e danneggiato pesantemente i giochi a disposizione riducendo il piccolo parco in condizioni pessime e poco sicure.

“Viste le segnalazioni dei cittadini di Campochiesa, ho chiesto ai vigili della Polizia Municipale di intensificare i passaggi nella zona – ha affermato il vicesindaco Alberto Passino -. La manutenzione dei giochi era già prevista, ma di certo, fino a qualche giorno fa, non versavano in queste condizioni. Come purtroppo già accaduto per il parco Peter Pan in via Dalmazia, non è possibile stabilire delle tempistiche per il ripristino, perché i pezzi sono difficilmente reperibili e potrebbe essere necessario un po’ di tempo, tuttavia faremo del nostro meglio. Ciò che va ribadito è che ci vuole rispetto da parte dei fruitori, sia per i giochi pubblici che per i bambini che lì possono trascorrere momenti di svago e socialità”, conclude Passino.