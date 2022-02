Zuccarello, Luca Gardella torna vicesindaco, il 19 febbraio formalizzato il reintegro in giunta

Dopo le dimissioni da vicesindaco firmate lo scorso luglio, Luca Gardella sabato 19 febbraio ha sottoscritto il reintegro con lo stesso ruolo in giunta. “Ritorno con molta energia e volontà di dare il meglio di me. C’è tanto lavoro da svolgere, obbiettivi da raggiungere e bandi a cui partecipare per l’antico borgo di Zuccarello, a cui teniamo tanto”, è il primo commento di Gardella ai microfoni di Savonanews a poche ore dal suo rientro.

È stato quindi messo agli atti il ritorno di Luca Gardella al ruolo di vicesindaco di Zuccarello, dopo il pressing fatto dai consiglieri di maggioranza, coesi nella volontà di riaverlo in esercizio, e comunque con il consenso dei più, anche nell’ambito della minoranza.

“Ho pensato alle responsabilità che ho verso i gli elettori che mi hanno dato fiducia e verso Zuccarello. Il lavoro dei consiglieri, poi, mi ha fatto cambiare idea sulle decisioni pregresse e sono tornato sui miei passi per guardare al futuro insieme ai cittadini”.