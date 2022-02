Albisola, il comune al lavoro per creare un nuova sede per la protezione civile: intervento da 614mila euro

Una nuova sede per la protezione civile di Albisola Superiore.

Il gruppo volontari antincendio AIB albisolesi che ha compiuto lo scorso 7 febbraio 20 anni, ha come propria area operativa una piccola porzione del piano terra di Villa Zambellini presente nel terreno a ridosso di Via Dei Siri che porta alla località Costa, anche per il ricovero dei mezzi operativi e dell’attrezzatura manuale e questa zona al momento è fortemente sottodimensionata, al punto da obbligare l’immagazzinamento dell’attrezzatura in vari container sparsi nel terreno circostante ed il ricovero degli automezzi in spazi di fortuna.

Così il comune dopo alcuni sopralluoghi ha deciso di creare un nuovo polo di protezione civile che possa accogliere i volontari delle due Albisole nella zona che si trova nella fascia sottostante l’attuale sede all’interno della corte della villa.

Il presidente dell'associazione Aib Domenico Vezzolla ha così presentato uno studio di fattibilità (che comprende una documentazione cartografica, fotografica e una relazione tecnica e gli elaborati grafici dello stato attuale e del progetto), donato gratuitamente al comune e approvato tramite una delibera della giunta comunale.

La spesa totale per la realizzazione, che comprende una sede da 330 mq, un box da 118 mq, una scala e un piazzale da 1200 mq, si attesta sui 564mila 300 euro, con l'aggiunta di 50mila euro per un totale di 614mila 300 euro per un'eventuale installazione dei pannelli solari.

Per l’intervento non è stato previsto nel bilancio comunale nessun stanziamento, ma è intenzione dell'amministrazione partecipare, appena possibile, a bandi pubblici di prossima pubblicazione da parte di enti sovracomunali.