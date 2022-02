L'Aib Albisola compie 20 anni: "Ci siamo sempre fatti trovare pronti per intervenire dove richiesti"

7 febbraio del 2002. 20 anni fa un gruppo di amici decise di organizzarsi per cercare di contrastare con più efficacia gli incendi che sempre più spesso distuggevano i boschi dell'albisolese e quelli dei comuni limitrofi.

Era nata così l'associazione AIB Albisola che negli anni è diventata sempre più motivo di amicizia, di unione, di nuove famiglie che si sono formate e volontari, classi 2002, che al tempo della creazione non erano ancora nati.

"In questi 20 anni abbiamo assistito a molti cambiamenti e non solo climatici. Siamo diventati l'AIB delle Albisole e tanti nuovi volontari sono entrati via via nel gruppo e agli iniziali compiti dell'antincendio si sono aggiunti quelli della Protezione Civile. Insieme ci siamo sempre fatti trovare pronti per intervenire dove richiesti, affrontando ogni intervento con alta professionalità. Sono orgoglioso di appartenere a questo meraviglioso gruppo di amici che senza alcun tornaconto dedica parte del tempo libero a favore degli altri. Auguri a tutti noi e buon compleanno AIB" ha detto con una lettera aperta il presidente Domenico Vezzolla.

Al momento sono una cinquantina i volontari della protezione civile albisolese che negli anni hanno partecipato ad interventi in Abruzzo, in Umbria, negli incendi avvenuti non solo nella provincia di Savona (tra i tanti, alla Conca Verde e al Bricco delle Forche a Celle) ma anche nel genovese, imperiese e nello spezzino, oltre alle diverse alluvioni e mareggiate.

L'Aib di Albisola svolge la sua attività collaborando con le amministrazioni delle due Albisole, fa parte del coordinamento provinciale ed è iscritta al dipartimento di protezione civile.