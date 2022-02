Spotorno, si punta ai fondi Pnrr per il nuovo polo scolastico unificato: ecco il progetto da 2,6 milioni

In copertina il sito dove si trovano attualmente le scuole medie. In allegato le elementari "Pertini" in costruzione nel 1959 e ora

Ci sarà anche Spotorno tra i Comuni italiani che lo scorso 8 febbraio, data prevista dal governo per la chiusura delle candidature, hanno presentato l'adesione al bando facente riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione.

L'Amministrazione Fiorini ha infatti presentato un progetto da 2 milioni e 640mila euro alla voce d'investimento 1.1 del Pnrr circa la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici in cui il governo ripone risorse pari a 800 milioni di euro per realizzare un'opera già inserita dal gruppo "Progetto Spotorno" tra le opere da realizzare, ossia un polo scolastico unificato che comprenda scuole elementari e scuole medie.

"Questa linea di investimento mira a realizzare nuove scuole del primo e secondo ciclo di istruzione sicure, inclusive, innovative e altamente sostenibili - afferma il sindaco Fiorini - La nostra Amministrazione ha perciò candidato l’intervento di edilizia scolastica relativo alla demolizione dell'obsoleta scuola primaria Pertini di viale Europa risalente al 1959 e la successiva ricostruzione della stessa presso il polo scolastico di località Baxie, unita alle scuole medie".

Diversi sarebbero i vantaggi che, secondo l'Amministrazione spotornese, si potrebbero ricavare per studenti, docenti, personale e famiglie dallo spostamento della scuola elementare in prossimità del suo naturale sbocco nel percorso scolastico, ovvero le medie: "Innanzitutto avere un moderno edificio scolastico che accolga tutti gli studenti da 6 a 14 anni sito all’interno della bellissima cornice del Parco Monticello - spiega il primo cittadino Mattia Fiorini - ma anche avere un nuovo edificio scolastico totalmente accessibile abbattendo le barriere architettoniche anche dell’adiacente scuola media avendo finalmente tutti i poli scolastici in un'area sicura: l’attuale scuola elementare infatti è in area esondabile ed è chiusa con ordinanza sindacale ogni allerta rossa o arancione".

Il bando in questione consentirebbe la realizzazione del nuovo edificio solamente nel medesimo luogo dove si trovava il precedente, nel caso fosse necessario l'abbattimento. L'eccezione a questa clausola, con nuova edificazione in un sito diverso, si ha invece se l'edificio demolito si trova in area a rischio idrogeologico. Fatto già evidenziato formalmente negli anni dall'ente comunale: "La demolizione del vecchio per il bando è infatti obbligatoria, finanziando in questo modo la realizzazione di nuovi edifici moderni, sicuri ed energicamente efficienti".

In caso di finanziamento è già stato stilato un relativo cronoprogramma che prevede, in una prima fase dalla durata biennale fino al 2023, il concorso di progettazione con le seguenti procedure di aggiudicazione di gara; nel biennio successivo (2024/2025) l'esecuzione dei lavori con relativo monitoraggio ed infine, nel 2026, la conclusione dei lavori e la consegna della scuola. "Un progetto che inizierebbe e terminerebbe proprio esattamente con il nostro secondo mandato" commenta il sindaco Fiorini.

Oltre all'impegno di Ufficio Tecnico e Ufficio Pubblica Istruzione comunali e i rispettivi assessorati, che il sindaco Fiorini ringrazia nella sua nota "per aver coordinato con competenza l'iter della candidatura caratterizzato da tempi strettissimi tipici dei bandi Pnrr", un apporto fondamentale è giunto dall'istituzione scolastica grazie alla cui collaborazione il Comune ha potuto partecipare a tale bando.