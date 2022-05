Spotorno, ok al nuovo polo scolastico unificato: concessi 2,6 milioni dal Pnrr

In copertina il sito dove si trovano attualmente le scuole medie. In allegato le elementari "Pertini" in costruzione nel 1959 e ora

Entro il 2026 Spotorno avrà il suo nuovo polo scolastico unificato in località Baxie.

La richiesta di fondi Pnrr alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione ha trovato, infatti, un riscontro favorevole dal Ministero e così ora la giunta Fiorini potrà dare il via all'iter per avviare l'opera.

Sono 2 milioni e 640mila euro i fondi richiesti e finanziati, grazie ai quali la scuola primaria Pertini di viale Europa verrà demolita e sarà affiancata alle scuole medie già esistenti nell'area del Parco Monticello.

Tra i vantaggi, aveva spiegato alla nostra redazione il sindaco, quello di avere a disposizione un "moderno edificio scolastico che accolga tutti gli studenti da 6 a 14 anni, senza più barriere architettoniche", la cui eliminazione è prevista nel progetto, e in un'area sicura dal punto di vista idrogeologico, in quanto le elementari ora sono collocate in zona esondabile.

Il cronoprogramma è ben delineato dal bando stesso, pur dovendo comunque fare i conti con con la situazione contingente in fatto di costi e tempi di consegna delle materie prime. Entro fine 2023 andrà conclusa la fase progettuale con tanto di aggiudicazione dei lavori, nel biennio successivo (2024/2025) l'esecuzione degli stessi con la conclusione e la consegna della scuola nel 2026.