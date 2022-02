Borgio Verezzi, Maddalena Pizzonia lascia ufficialmente la maggioranza: "Non sarà una opposizione per partito preso"

Novità, seppur attesa, nel Consiglio comunale di Borgio Verezzi: Maddalena Pizzonia ha ufficialmente creato un nuovo gruppo consiliare distinto dall’attuale maggioranza.

La comunicazione è stata data la settimana scorsa al sindaco Renato Dacquino ai sensi dell’Art.7 del Regolamento del Consiglio Comunale e verrà ufficializzata nell’ambito della prossima seduta consiliare.

"Le perplessità in merito alla formazione della Giunta avute negli scorsi mesi sono state decisive per fare questa scelta ma anche e soprattutto la mancanza di alcune iniziative vista in questi primi tre mesi di governo del paese - spiega Pizzonia - La mia non sarà assolutamente una opposizione per partito preso, bensì svolgerò il lavoro di consigliera comunale in continuità con quanto finora fatto cercando di dare una spinta propulsiva per la realizzazione di quanto espresso nel programma elettorale in cui tuttora fortemente credo".

"Ed è proprio per questo che mi sento in dovere di sottolineare la quasi totale assenza di risposte ai problemi evidenziati nel programma come da risolversi nei primi 100 giorni di governo - prosegue - Problematiche che durante la stesura del programma erano state evidenziate come di primario interesse per fornire risposte adeguate e veloci ad alcune delle preoccupazioni dei cittadini".

"Il problema delle barriere architettoniche, con fondi stanziati che non vengono utilizzati e che potrebbero renderci un paese a veramente a misura di tutte le persone, un centro sportivo che ha necessità di essere fortemente restaurato e rinnovato con aree, ormai in stato di abbandono da tempo, che hanno bisogno di una nuova vita magari anche grazie a progetti innovativi diversi per creare un centro di aggregazione nel paese - aggiunge - penso ad esempio a tanti impianti sportivi italiani che nel periodo del Covid sono rinati come Cinema all’aperto durante le sere d’estate oppure hanno ospitato concerti e feste. Inoltre, nonostante le premesse ho notato mancare l’attenzione ai rifiuti e alla raccolta differenziata, temi che anno dopo anno diventano sempre più importanti per mantenere il nostro territorio bello e attrattivo".

"Nell’ambito di questa nuova avventura da 'libera' consigliera comunale voglio essere portavoce delle istanze dei cittadini che non si sentono ascoltati, provando a ragionare con la maggioranza di proposte concrete, certa che tutte le parti in campo abbiano nell’interesse solo e soltanto il bene del nostro paese" ha infine concluso Pizzonia.