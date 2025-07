Savona, cestini della spazzatura in spiaggia e bidoni condominiali in vie che si allagano: due interpellanze dell'opposizione

Cestini della spazzatura sulle spiagge libere che occupano spazio destinato ai bagnanti; collocazione anomala rispetto al normale posizionamento all’ingresso delle spiagge, scarsa capienza e rischio che vengano trascinati via dalle mareggiate, con conseguente inquinamento del suolo e del mare. Inoltre, sono presenti bidoni condominiali nella zona tra corso Mazzini e corso Colombo, collocati senza tenere conto delle specificità dell’area, frequentemente soggetta ad allagamenti, con l'acqua che rischia di trascinare via i contenitori.

Sono due le interpellanze presentate, con prima firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Meles e Mij, e sottoscritte anche dagli altri gruppi di opposizione.

In particolare, per i bidoni in spiaggia, viene chiesto alla giunta se Sea-S abbia condiviso con l’amministrazione comunale il posizionamento dei cestini, se l’amministrazione condivida tale decisione, quali accorgimenti siano stati adottati per prevenire situazioni di degrado e inquinamento, e come la collocazione influisca sul servizio in termini di efficacia ed efficienza dell’ordinaria raccolta rifiuti presso le spiagge.

Per quanto riguarda i bidoni condominiali posti tra corso Mazzini e corso Colombo, viene chiesto: "Come mai non sia stata tenuta in considerazione tale situazione nella messa a terra del nuovo servizio di raccolta rifiuti; se e quali soluzioni verranno adottate per evitare che, ad ogni allagamento, si verifichino nuovamente gli eventi sopra descritti, che costituiscono, senza ombra di dubbio, fonte di forte degrado, carenza di igiene e inquinamento".