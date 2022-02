Pietra, serata di gala per "Io sono Vera": al "Moretti" il pubblico delle grandi occasioni (FOTO e VIDEO)

È stata una serata di gala quella di ieri, 24 febbraio, al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure, dove è andata in scena la proiezione speciale e in anteprima per la Liguria del film di Beniamino Catena “Io sono Vera”, girato nel mese di ottobre 2019 tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure. Per l'occasione, il cinema pietrese ha ospitato il pubblico delle grandi occasioni, con la presenza di diverse autorità del territorio, ma non solo.

Il lungometraggio, una coproduzione italo-cilena prodotta da Simone Gandolfo e Manuel Stafanolo per Macaia Film e Karina Jury per Atomica e 17 Films, è stato realizzato in collaborazione con la Genova Liguria Film Commision e patrocinato dal Comune di Pietra Ligure. Film d’esordio dell’acclamato regista di “Doc – nelle tue mani”, è distribuito nelle sale italiane da No.Mad Entertainment.

“È un film girato in parte nel ponente ligure e in parte nel deserto di Atacama in Cile – ha commentato Catena ai microfoni di Savonanews -. In qualche modo la Liguria verrà vista in tutto il mondo. Racconta il coraggio di una ragazzina che non si ferma davanti a nulla pur di esaudire i suoi desideri e, soprattutto, non ha paura. In questo momento storico, ne abbiamo bisogno”.

“Macaia Film è il produttore maggioritario della pellicola, all’80%, con altri produttori cileni al 20%, il progetto più ambizioso finora – spiega Simone Gandolfo -. Siamo un società di produzione cinematografica, televisiva e di produzione esecutiva per grandi progetti internazionali, con sede legale a Imperia. Avevamo il sogno di fare un film nel ponente ligure e siamo riusciti a coronarlo grazie a chi ci ha supportato e sopportato. Ora abbiamo un altro progetto, nuovamente un film di fantascienza, che verrà girato nel ponente ligure”.

“Vera è uscito dopo 2 anni di pandemia, sta andando bene, siamo usciti in tutte le sale d’Italia. È un piccolo grande film e abbiamo già ricevuto diversi riconoscimenti nel mondo. Siamo molto soddisfatti”, conclude Gandolfo.

La trama si sviluppa attorno alla storia di Vera Melis, una ragazzina di undici anni appassionata di astronomia, che scompare misteriosamente sulla costa ligure mentre sta spargendo al vento le ceneri del suo amato cane. Due anni dopo ritorna a casa senza ricordarsi nulla della sua vita passata: i genitori sono sconvolti ma l'esame del dna conferma che si tratta proprio di lei. Con il tempo i ricordi inizieranno a riaffiorare e la ragazza si renderà conto di aver vissuto la vita di Elías, un vigilante dell'osservatorio astronomico Alma, in Cile. Elías, clinicamente morto per infarto, si risvegliò proprio nello stesso momento in cui Vera svanì nel nulla.

Nel cast del film nomi importanti del mondo del cinema, come Marta Gastini, Anita Caprioli, Davide Iacopini e Paolo Pierobon, ma non solo: in "Io sono Vera" sono presenti anche diversi talenti a km zero quali Manuel Zicarelli, attore pietrese classe '87 che può vantare già un curriculum di tutto rispetto, e alcune giovani promesse provenienti dalla Compagnia teatrale del Barone Rampante di Borgio Verezzi guidata dalla professoressa Marcella Rembado. Parliamo di Caterina Bussa, (classe 2005) che ricopre il ruolo di Vera, la protagonista, da bambina, Sofia Calli e Kwitchoua Tiokou Maria Costanza.

“È la mia ‘prima volta’ sul grande schermo, sono molto emozionata – racconta la giovanissima attrice Caterina Bussa -. Ho partecipato al casting senza aspettative, non mi sarei mai aspettata di essere scelta per questo ruolo. Invece è successo e mi ha aperto le porte per altre esperienze, come la fiction ‘Doc – nelle tue mani’ su Rai 1. Spero di continuare in questo ambito, per me è una grande passione”.

Un evento, quello di ieri sera, che ha visto un grande successo di pubblico, con la sala del Moretti gremita di gente, seppur nel rispetto delle norme anti Covid, che ha segnato il ritorno alla normalità. “È una grande festa, un approccio nuovo alla vita, alla comunità e alla cultura – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi -. Un evento particolare, perché si presenta in anteprima regionale un film girato nei nostri territori. Siamo orgogliosi che sia stata scelta Pietra Ligure per la presentazione, certi di dare la giusta collocazione all’evento con un teatro così bello e così pieno di gente”.

“A contorno di questo – conclude il sindaco pietrese -, la nostra programmazione teatrale fa registrare il tutto esaurito a ogni spettacolo, quindi direi che abbiamo scelto bene ma, soprattutto, la gente ha risposto bene: offriamo cultura perché viene richiesta, e questo viene molto apprezzato”.