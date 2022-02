Finale sta con l'Ucraina e contro la guerra: municipio illuminato di gialloblu e una veglia di preghiera

Anche Finale, come centinaia di altre amministrazioni pubbliche, si schiera apertamente contro la guerra e in sostegno del popolo ucraino.

A simboleggiare questa presa di posizione circa il conflitto sul confine orientale dell'Europa tra la nazione ex sovietica e la Russia il cambio di colori delle luci che illuminano la facciata del municipio diventate gialle e blu, proprio come la bandiera dell'Ucraina di cui già si sono colorati diversi palazzi e monumenti non solo d'Italia.