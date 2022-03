Albenga, la festa della donna dura un mese

Il comune di Albenga in collaborazione con lo Zonta club Alassio e Albenga, il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, la Fondazione ANT, Donne in Campo della Cia, Fondazione Oddi e l’associazione #Cosavuoicehtilegga, propone tante iniziative la festa della donna.

Martina Isoleri, consigliere delegato al volontariato: “Gli eventi dell’8 marzo si collegano alla grande macchina della solidarietà che si è attivata in questi giorni per l’Ucraina. Ringrazio le associazioni che si stanno attivando per raccogliere beni di prima necessità da inviare alle donne e agli uomini ucraini e tutti coloro che si sono spesi per organizzare iniziative per questo 8 marzo che speriamo possa rappresentare un momento di rinascita”.

Afferma l’assessore alle politiche sociali e agli eventi Marta Gaia: “Tanti gli eventi che abbiamo voluto realizzare in collaborazione e sinergia con le associazioni e mi auguro che, in ognuno di quei momenti, si possa avere l’occasione per riflettere sulle delicate tematiche trattate e che riguardano le donne. Anche se gli eventi previsti per l’8 marzo, sono stati organizzati prima dello scoppio del conflitto, in questa occasione vogliamo dedicare un pensiero a tutte quelle donne - mamme, mogli, figlie, fidanzate, amiche - ucraine che stanno scappando dal proprio Paese costrette a salutare, magari per l’ultima volta, i loro affetti”.

Ecco il programma:

martedì 8 marzo

In Largo Doria dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 raccolta fondi dell’ANT per visite di prevenzione oncologica della mammella.

Sabato 12 marzo

In Largo Doria dalle 15,00 alle 19,30 “Cake Against Violence” una torta contro la violenza sulle donne. Le torte verranno realizzate dagli allievi del’ Istituto alberghiero Giancardi di Alassio. Il ricavato sarà devoluto al Centro Artemisia Gentileschi;

Palazzo Oddo alle ore 15,30 visita a “Magiche Trasparenze” e alla mostra “Emanuele Luzzati cantastorie” accompagnato dalle letture dell’APS Cosavuoichetilegga?

Presso l’Auditorium San Carlo alle 16,30 conferenza “Il doppio cognome” con l’autrice Susanna Schivo. Modera Sandra Berriolo. Segue aperitivo.

Venerdì 18 marzo

Palazzo Oddo alle ore 16,30 visita a “Magiche Trasparenze” e alla mostra “Emanuele Luzzati cantastorie” accompagnato dalle letture dell’APS Cosavuoichetilegga?

Presso l’Auditorium San Carlo alle 17,30 presentazione del libro “Donne impertinenti” con l’autore Don Gabriel Corini. Moderatore Alberto Beniscelli. Segue aperitivo.

Sabato 26 marzo

Palazzo Oddo alle ore 15,30 visita a “Magiche Trasparenze” e alla mostra “Emanuele Luzzati cantastorie” accompagnato dalle letture dell’APS Cosavuoichetilegga?

Presso l’Auditorium San Carlo alle 17,30 “Al di là del sogno” con Cristina Rava, Orietta Sammaruco, Anna Cossetta. Moderatore Amelia Tissoni. Segue aperitivo.