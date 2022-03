"Regaliamo un libro, non un fiore", l'iniziativa del comune di Carcare per la festa della donna

Gli assessorati alla Cultura e alla Gentilezza del comune di Carcare organizzano un'iniziativa per la festa della donna.

"Abbiamo avuto l'idea di regalare un libro alle donne che vorranno venire in biblioteca nella settimana dell’8 marzo - spiegano gli assessori Giorgia Ugdonne ed Enrica Bertone - Le donne da sempre, ma soprattutto in questi anni difficili, sono particolarmente dedite alla lettura e spesso usufruiscono del prestito librario offerto dalla nostra biblioteca, recentemente rinnovato in tutti i suoi settori".

"La biblioteca comunale accoglie anche donazioni di libri da parte dei privati, che però non sempre possono essere inseriti nel patrimonio librario, soprattutto quando si tratta di titoli già presenti nella catalogazione. Tuttavia non vengono buttati ma li conserviamo in attesa di dar loro una destinazione; alcuni di questi, ad esempio, trovano posto nell’apposito spazio dei libri in regalo sempre allestito nell’ingresso di Villa Maura".

"Il messaggio quindi è donare un libro, invece che un fiore, per essere accanto alle donne. L’amministrazione comunale intende continuare a favorire e promuovere la lettura come valore da sostenere e come mezzo per lo sviluppo della conoscenza. In questa prospettiva, le bibliotecarie sono sempre a disposizione degli utenti con tanti consigli di lettura" concludono gli assessori Ugdonne e Bertone.