Varazze pronta a celebrare la donna: gli eventi organizzati per l’8 marzo

L’8 marzo, in gran parte del mondo, si celebra la Festa della Donna, una giornata internazionale dedicata alle molteplici lotte del mondo femminile. L’Amministrazione comunale di Varazze, nella consapevolezza di quanto sia importante dedicare attenzione alle donne, ha organizzato un pomeriggio con due eventi di particolare significato mirati al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile.

Alle 16.45, presso il Giardino delle Boschine, andrà in scena "La donna al quadrato", spettacolo che vedrà l’esibizione di diversi artisti varazzini in differenti arti: dal canto al ballo al racconto in poesia, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze. L’opera ha l’obbiettivo di stimolare una riflessione sulla vera motivazione per cui è stata istituita la Giornata Internazionale della Donna: dalla tragedia avvenuta nella fabbrica tessile di New York nel 1908, passando per le numerose battaglie per il riconoscimento dei loro diritti, portate avanti dalle donne nel corso dei decenni. Donne di oggi e di domani.

Il secondo appuntamento si terrà alle 18.30, presso l'Oratorio N.S. Assunta, e prevede la rappresentazione teatrale “Perché anche io sono una donna!”, a cura de "Il Sipario strappato" di Arenzano, con testo e regia di Lazzaro Calcagno. Attraverso una voce femminile, accompagnata da suggestioni musicali, si conosceranno storie di donne a volte dimenticate e spesso sconosciute, che dimostreranno che il cosiddetto "sesso debole" in realtà non esiste. La tecnica narrativa, semplice ed emozionante, avrà un linguaggio chiaro, intenso, per arrivare dritto allo scopo. Storie raccontate come se si fosse insieme a un gruppo di vecchi amici e, a raccontarle, aggiungendo valore, sarà una proprio una donna.

Entrambe le iniziative, che si svolgeranno in qualsiasi condizione climatica, sono a ingresso libero. Nel rispetto della normativa vigente anti-covid, è obbligatorio indossare la mascherina tipo Ffp2.