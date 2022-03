Emergenza Ucraina, arrivati in Friuli i primi sei tir di aiuti umanitari inviati dalla Protezione Civile

Sono arrivati al magazzino di Palmanova in Friuli i sei camion partiti nella notte da Genova, dopo l'ok da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, destinati alla popolazione ucraina.

Il convoglio, primo di una serie di aiuti umanitari che proseguiranno nei prossimi giorni, contiene medicinali e apparecchi medicali messi a disposizione dalle cinque Asl liguri che raggiungeranno nelle prossime ore e terre colpite dalla guerra.

"Grazie alla nostra Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che si sono rimboccati le maniche per aiutare il popolo ucraino. Questa è la solidarietà della Liguria" ha detto il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Giovanni Toti, ricordando come l'ente Regione stia, in accordo con le Prefetture, continuando "a lavorare anche per accogliere i profughi che arriveranno nei prossimi giorni".

Per la loro assistenza è stato aperto un conto corrente di solidarietà attivato presso Banca Carige per raccogliere offerte e donazioni. Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380.