Carcare, manutenzione fontane pubbliche e nuove sedute in legno (FOTO)

"Nel percorso di manutenzione delle aree a verde pubblico e parcheggio, nei giorni scorsi, la squadra degli operai comunali è intervenuta nella riverniciatura uniforme di tutte le fontane dell'acqua pubblica situate sul territorio comunale", commenta in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"In altri punti di transito pedonale sono stati inseriti alcuni piccoli accorgimenti in legno per migliorare la sosta e la seduta dei passanti. Tutte le fontane pubbliche, a Carcare e nella frazione di Vispa, erogano gratuitamente l'acqua proveniente dell'acquedotto gestito dalla società a partecipazione pubblica Cira, sanitariamente controllata secondo i protocolli previsti dalla legge".

"Oltre a suggerire di non abusarne nei consumi, invitiamo cortesemente chiunque trovasse i rubinetti aperti di chiuderli" conclude il primo cittadino.