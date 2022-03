Varazze, prosegue il "Lunedì letterario" nella biblioteca civica

Il “Lunedì letterario” nella civica biblioteca “E. Montale” di Varazze, diventato ormai un appuntamento fisso per i molti amanti della lettura, continua nel mese di marzo 2022 con due appuntamenti. Le opere saranno presentate alle ore 17.00 nelle date di lunedì 14 e lunedì 21 marzo.

Lunedì 14 sarà presentato il volume "La ragazza di Albisola- Varazze.1902 Descrizione di un mortale incidente." Monologo in dialetto ligure e incontro con gli autori. Carlo Emilio Gadda, il maggiore scrittore del 900 italiano, amava la Liguria e Varazze. Tre varazzini, devoti gaddiani ovvero Beppe Olcese, ingegnere come Carlo Emilio, Giovanni Damele, professore universitario a Lisbona, Michele Parodi, avvocato, hanno condiviso la loro passione letteraria, raccolto due brevi scritti liguri dell'autore lombardo con commenti e chiose. Il piccolo volume, edito dal mecenate Beppe Olcese, presenta gli scritti "La ragazza di Albisola" e "Un tragico incidente". In questi frammenti, il lamento di una ragazza per il fratello e la sventurata caduta del senatore Negri, sindaco di Milano, alla Madonna della Guardia a Varazze, trovano, nella "spirale delle concause" che governa il mondo, proprio grazie allo sguardo, alla sensibilita' di Gadda, consolazione e pieta'. Voce narrante: Gianni Way.

Lunedì 21 sempre alle ore 17.00 sarà la volta di ' Testa di rapa. Curiosità sulla lingua che parliamo e non sempre conosciamo" di Gino Rapa. Il volumetto di quasi duecento pagine che raccoglie tante curiosità sulla lingua italiana che tutti parliamo, ma che non sempre conosciamo. Nato dal successo di una rubrica quotidiana, prima su Facebook e poi anche radiofonica, il testo, stampato dalla tipografia Ciuni con l'apporto grafico di Marco Garofalo, presenta in copertina un disegno di Mauro Moretti, illustratore di fama che ha legato il suo nome a campagne pubblicitarie notissime o a collaborazioni con grandi artisti come Roberto Vecchioni. Ciliegina sulla torta la prefazione di Fiorella Mannoia.

Ingresso libero per massimo 25 posti a sedere, nel rispetto della normativa vigente anti-Covid. E’ Obbligatorio indossare la mascherina tipo Ffp2.