Dalla sfida del 2019 a un'avventura che continua: a Savona, il gruppo Cngei festeggia i 5 anni di attività

Un evento che celebra non solo un traguardo numerico, ma la crescita di una comunità consapevole sul territorio savonese. Domenica 22 febbraio, alle ore 18, la libreria Ubik di corso Italia ospiterà l'incontro dal titolo "Scoutismo laico a Savona: l'avventura continua".

L'appuntamento cade nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Pensiero, ovvero la festa a sostegno dello sviluppo dello scoutismo a livello globale istituita esattamente un secolo fa. E' così che l'incontro sarà l'occasione per festeggiare, a 5 anni dalla riapertura, il gruppo Cngei locale, che si racconterà tra vita all’aria aperta, ricerca della spiritualità, servizio e impegno civile.

Nel 2019 proprio alla Ubik un gruppo di “pionieri” lanciava il progetto della riapertura del gruppo scout laico a Savona. Il sogno si avverava con i Lupetti (bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni). Oggi il gruppo conta una sessantina di iscritti e si propone per accogliere nuovi aderenti tra gli Esploratori (12-15 anni) e tra i Rover (16-18 anni).