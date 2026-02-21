 / Eventi

Eventi | 21 febbraio 2026, 12:55

Il Mercante di Venezia ai Chiostri di Santa Caterina: Gli Zanni portano Shakespeare a Finalborgo

Domenica 1 marzo, alle ore 16, l'adattamento shakespeariano firmato da Nino Manitto

Il Mercante di Venezia ai Chiostri di Santa Caterina: Gli Zanni portano Shakespeare a Finalborgo

La compagnia teatrale "Gli Zanni" di Tovo San Giacomo porterà in scena domenica 1 marzo "Il Mercante di Venezia", nella cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

L'adattamento e la regia sono di Nino Manitto, che figura anche nel cast di un allestimento corale composto da nove interpreti: Gian Luca Avventurino, Alessandro Metelli, Mauro Pinzone, Paolo Nigro, Cira Graziano, Filomena Angelico, Elisabetta Galano, Massimo Desalvo e lo stesso Manitto.

L'impegno teatrale coinvolge Alessio Ardizzone alle luci e ai suoni, i costumi curati da Anna del Camping dei Fiori, la scenografia firmata da Nino e Filo e la direzione di scena affidata a Patrizia Morrone.

Lo spettacolo avrà inizio alle 16. L'ingresso è con offerta libera.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium