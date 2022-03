Savona, la giunta Russo incontra i residenti delle Fornaci. Assessore Parodi: "Cercheremo di aggiustare ciò che si può fare" (FOTO)

La carenza di parcheggi, l'ordine e la pulizia, l'attenzione sulle spiaggie il cantiere di via Nizza e i lampioni vicini alle finestre.

Questi alcuni dei temi sollevati nell'incontro tra i residenti delle Fornaci e il sindaco Marco Russo e la sua giunta svolto ieri sera nella Sms Serenella.

Il dito è stato puntato come spesso è avvenuto negli ultimi mesi sui lavori in corso Vittorio Veneto e via Nizza per la riqualificazione del fronte mare di ponente che prevede per i primi due lotti la creazione della pista ciclabile.

Le lunghe code, i restringimenti di carreggiata, i sensi unici alternati oltre all'asfalto rifatto ma che subito sgranava, tra le critiche più aspre.

A preoccupare è il taglio dei parcheggi, una cinquantina, con la ditta che effettua gli interventi che aveva specificato che non saranno 70. Alcuni cittadini infatti durante la riunione hanno richiesto particolare attenzione con la creazione di stalli riservati proprio ai residenti.

L'amministrazione sta pensando di utilizzare l'area tra via Cilea e via Saredo ma prima ci dovrà essere un confronto sia con Ferrovie proprietaria della zona e Ata.

"Le proteste non sono state poche, però il clima è stato sincero e battagliero e l'incontro vuole cercare di affrontare quei problemi che si possono risolvere. È stata una riunione per sentire le diverse osservazioni e cercare di tenere un rapporto tra il quartiere e l'amministrazione. Cercheremo di aggiustare ciò che si può fare" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.