Savona, l'assessore Di Padova inaugura i giardini delle scuole di via Chiappino

Questa mattina il vicesindaco e assessore a Scuola e Politiche educative ha inaugurato i nuovi giochi nelle scuole di via Chiappino, alcuni acquistati dal Comune di Savona e dal Cral Bitron che si è fatto carico dell'acquisto di alcuni nuovi arredi dello spazio verde in memoria del collega Fabio Tocco.

“I bambini – ha detto Di Padova - hanno diritto a giocare in spazi curati anche all'interno delle strutture scolastiche. Siamo fortemente impegnati in questa direzione. Ringrazio di cuore i privati, come il Cral Bitron che ci ha aiutato a migliorare il giardino scolastico di via Chiappino”.

I piccoli del nido e quelli dell'Infanzia hanno festeggiato con le maestre, le educatrici e la Dirigente del IV Comprensivo, Marietta Squillante, e da oggi potranno giocare in uno spazio rinnovato che avrà anche un piccolo albero di ulivo, simbolo di rinnovamento e di pace, che è stato piantato questa mattina, anche con il loro aiuto, in occasione dell'iniziativa 'M'Illumino di meno' di Caterpillar a cui il Comune ha aderito decidendo, tra le altre cose, di mettere a dimora un albero in quattro plessi scolastici, uno in ogni Comprensivo della città (Chiappino, Piramidi, De Amicis, Lavagnola).