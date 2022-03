Scuola di politica per ragazze: a Loano arriva "Prime Minister"

Farà tappa anche a Loano “Prime Minister”, la scuola di politica creata tre anni fa dall'associazione “Prime Minister” con il supporto della Compagnia di San Paolo. Con lo slogan “Le donne possono essere tutto. Anche Prime Ministre” ha preso vita tre anni fa una scuola di politica per giovani donne: “Prime Minister”. Quest'anno, dopo Sicilia, Campagna, Lazio, Basilicata e Puglia, il progetto punta al nord-ovest e al savonese in particolare: qui ha trovato come partner la “Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE” che proprio a Loano ha sede fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008. “Prime Minister” è una scuola di attivismo e politica, apartitica e gratuita, per ragazze tra i 14 e i 19 anni.

È un progetto giovane, ma con traguardi importanti già raggiunti. In meno di tre anni con edizioni tenute sia in presenza che online a causa della pandemia da coronavirus, ha coinvolto 6 scuole e 12 edizioni in Italia, 600 ragazze, 500 ore di lezione, 150 testimonial e 100 volontari. Perché una scuola di politica per giovani donne? L’Italia è tredicesima in Europa per percentuale di donne ministro, e sotto la media europea del 30,40% e, in media, dal 1976 le donne ministro in Italia sono state solo il 10% delle diverse squadre di Esecutivo.

Ma ancora: a livello regionale si conta solo 1 donna governatrice su 20 e anche nei Comuni la presenza femminile è bassa, con soli 9 capoluoghi su 109 guidati da una sindaca. Insomma, dati abbastanza evidenti e soprattutto perché è ancora fermo a zero il numero di prime ministre donna in Italia dal 1945, almeno fino ad ora come sono solite dire le dirigenti di Prime Minister.

“Crediamo nella possibilità di generare un impatto di medio e lungo periodo in termini di parità di genere partendo dalla formazione” dicono le fondatrici di Prime Minister. La scuola di politica ha una missione precisa: organizzare momenti di attivazione civica per giovani donne tra i 14 e i 19 anni e portare formazione in termini di conoscenze, competenze, empowerment e di networking con professioniste, influencer, studiose. L'amministrazione comunale di Loano ha deciso di sostenere il progetto concedendo il proprio patrocinio e l'utilizzo gratuito della sala consiliare di Palazzo Doria, che per dieci sabati ospiterà le “lezioni” dei docenti di “Prime Minister”.

Elisabetta Garassini, vice presidente della “Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE”, afferma: “Come per l'ente organizzatore, anche la 'Fondazione William Salice Color Your Life' vuole contribuire a formare agenti di cambiamento nelle loro comunità locali, nazionali e internazionali. Nella versione 'ligure' della scuola saranno affrontati i principi fondamentali della nostra Costituzione ed approfonditi alcuni temi ed obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile; in particolare quello che mira al superamento della diseguaglianza di genere e all’ottenimento di pari opportunità tra donne e uomini in ambito politico, economico e nella vita pubblica, all'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze nonché piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale. A Loano porteranno il loro contributo testimonial importanti, tra cui donne amministratrici, giuristi, docenti universitari, donne manager, libere professioniste, artiste, donne impegnate nell’associazionismo ed esperti di cooperazione che ringraziamo sin d’ora per la sensibilità e disponibilità dimostrata nei confronti di questo progetto”.

Enrico Montefiori, segretario generale della Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE: "Siamo onorati di poter mettere a disposizione di Prime Minister le competenze acquisite con l'esperienza decennale dei Campus formativi realizzati a Loano dalla 'Fondazione COLOR YOUR LIFE' a favore di Giovani donne che, con il loro talento, saranno agenti di cambiamento e promotrici di una cultura inclusiva. Ricordiamo, con questa ulteriore iniziativa il nostro Fondatore William Salice, mancato ormai cinque anni fa che ci ha lasciato una missione chiara: valorizzare le giovani e i giovani che sono straordinari depositari di meravigliosi talenti nascosti".

Le iscrizioni a “Prime Minister” sono aperte e termineranno il 26 marzo. E’ possibile manifestare l’interesse a partecipare scrivendo una e-mail a questo indirizzo savona@primeminister.it.