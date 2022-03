Anpi provinciale, Renato Zunino è il nuovo presidente: "Sono onorato, spero di essere all'altezza"

Renato Zunino è il nuovo presidente dell'Anpi della provincia di Savona.

Lo storico sindaco di Celle e presidente della sezione cellese succede così a Samuele Rago che è stato il numero uno provinciale per 10 anni.

La sua nomina è stata votata nel comitato provinciale e sono stati scelti anche i membri della segreteria provinciale, composta da metà uomini e metà donne.

Sono stati assegnati gli incarichi di vicepresidente a Francesca Agostini (presidente sezione dell'Anpi di Varazze), segretario Samuele Rago, tesoriere Maria Teresa Abrate (vicepresidente sezione Vado), tesseramento Maurizio Cresta (presidente sezione Zinola) e la comunicazione è stata affidata a Luciano Parodi (Anpi Celle). Inoltre sono presenti nella segreteria Leda Bertone (presidente sezione Cairo Montenotte), Ester Bozzano (presidente sezione Leca d'Albenga), Claude Acasto (presidente sezione Albenga) e Nadia Morachioli.

Sono stati inoltre eletti come componenti della commissione di garanzia Paolo Apicella, Franca Oliva e Alfio Minetti.

"Ringrazio per avermi proposto, voglio fare un grande ringraziamento a Samuele che in questi dieci anni ha lavorato benissimo, è stato l'anima dell'Anpi, ho detto che avrei accettato solo se lui fosse rimasto. Sono molto onorato, ho fatto tante cose nella mia vita e questa è quella che mi commuove più di tutto, spero di essere all'altezza" ha detto il neo presidente Zunino.

Zunino ha concentrato l'attenzione sui prossimi importanti appuntamenti per l'Anpi, dalla fiaccolata del 24 aprile passando per "Savona R-esiste" il 25 aprile sulla fortezza del Priamar.

"Sono entrati nuovi giovani, si è creata una sezione a Stella e c'è stato questo primo passaggio sul 25 aprile, ci siamo infatti avventurati ieri sera per la riorganizzazione e non è facile recuperare un'iniziativa dopo due anni con il gruppo che l'organizzava che non c'è più, c'è stata grande disponibilità e arrivano segnali importanti. Siamo riusciti a mettere insieme un'iniziativa che non era facile e miglioreremo l'evento rispetto al 2019, è una sfida che è un primo segnale post pandemia per ritornare al centro dell'attenzione - ha proseguito Zunino - Ritornare sul Priamar e fare la fiaccolata del 24 aprile passando da via San Lorenzo con Casapound che pare abbia disdetto l'affitto, sono sfide che abbiamo messo in campo con l'amministrazione comunale di Savona".

Alta attenzione per il neo presidente prima di tutto sulle diversi sezioni territoriali lavorando in particolare sulla Val Bormida, inaugurare a Vado la casa della memoria, affrontare il problema di Murea d'Albenga e continuare a mantenere il rapporto con le associazioni.

"Ho scelto di non fare più il presidente perché sono convinto che il cambio naturalmente quando fatto con criterio, può essere un elemento di spinta, di aiuto, al miglioramento dell'associazione. Non ho mai pensato di ritirarmi in modo definitivo e la scelta dell'Anpi mi ha sempre molto soddisfatto, ritengo che sia un'associazione che ha dato e continuerà a dare un contributo fondamentale nel nostro paese, rispetto ai valori della democrazia e dell'antifascismo" ha continuato Samuele Rago.

E' stata ufficializzata infine la formazione della nuova sezione di Stella Sandro Pertini con presidente Monica Penna.