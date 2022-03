Covid in Liguria: sono 1.327 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 2 decessi

Sono 1.327 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Di questi, 210 sono sulla provincia di Savona, 122 sono nell’imperiese, 796 su Genova e 198 nello spezzino.

I dati sono emersi a fronte di tamponi effettuati, di cui 2.938 molecolari e 7.259 test rapidi antigenici. Si registra anche la morte di due pazienti: una donna di 83 anni e un uomo di 92 anni, ricoverati rispettivamente a La Spezia e Sestri Levante.

GLI ALTRI DATI SULLA DIFFUSIONE DEL COVID IN LIGURIA

Tamponi processati con test molecolare: 2.317.386 (+2.938)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.583.062 (+7.259)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 358.050 (1.327)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.941 (+224)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.325 (+9)

Savona 2.139 (+2)

Genova 7.957 (+134)

La Spezia 1.805 (+65)

Residenti fuori regione o estero 307 (+4)

Altro o in fase di verifica 408 (+10)

Totale 13.941 (+224)

Ospedalizzati: 253 (+5); 14 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 36 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 46 (+4); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 55 (=); 2 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 39 (-4); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 29 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 11 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 31 (2); 1 (=) in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.877 (+304)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 338.957 (+1.101)

Deceduti: 5.152 (+2);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 121 (-38)

Asl 2 - 425 (+29)

Asl 3 - 1.088 (-110)

Asl 4 - 140 (-27)

Asl 5 - 156 (+4)

Totale - 1.930 (-152)

Dati sulle dosi di vaccino 12/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.530.511

Somministrati: 3.426.394

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%