Guerra in Ucraina, due fiaccolate della pace nelle Albisole e a Varazze (FOTO)

Due fiaccolate per la pace e dire un secco no al conflitto in Ucraina.

Molti cittadini delle Albisole unite e di Varazze ieri sono scesi in piazzale Marinetti e piazza Bovani per dare un segnale forte di vicinanza al popolo ucraino.

'Eccoci in piazza Bovani che, come ha ricordato il presidente del consiglio comunale Cesare Putignano, è piazza simbolo per la nostra Città - ha detto il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Siamo a testimoniare la nostra vicinanza al popolo Ucraino, vittima di una aggressione senza significato, che sta sconvolgendo tutto il mondo. Non avremmo mai pensato di vedere tutto ciò nell'Europa del 2022".

"Con la fiaccolata di questa sera la Città di Varazze non volta la faccia dall'altra parte, fa sentire la propria voce ed apre le braccia ad un popolo in fuga - prosegue il primo cittadino varazzino - Momento toccante quando la piazza ha omaggiato Hanna e Polina, profughe in scappate dalla guerra, presenti alla manifestazione, accolte dalla nostra città. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato, al consigliere regionale Alessandro Bozzano, a don Claudio Doglio, agli assessori ed ai consiglieri comunali, alle associazioni, a tutti i bambini che hanno cantato ed a tutti coloro che sono stati presenti questa sera".

"La comunità Albisolese riunita per un momento di riflessione e solidarietà alla popolazione ucraina - il commento del vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta - Insieme alle Amministrazioni delle due Albisole, alle associazioni di volontariato e ai cittadini ha partecipato il rappresentante della comunità ucraina di Savona che sta organizzando e gestendo la raccolta dei beni per i nostri fratelli e le nostre sorelle ucraine".