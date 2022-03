In viaggio con il cane: Alassio è sempre più destinazione pet friendly

Dopo il primo laboratorio progettuale sull'offerta turistica, il lavoro di formazione per gli operatori turistici è proseguito con un workshop specifico sulla Pet Hospitality "Strategie di accoglienza sul territorio e in struttura", grazie alla collaborazione di Sara Merighi, consulente e formatrice pet friendly e Founder della Startup Foodfordogs.

"Anche in conseguenza della pandemia - spiega la stessa Merighi - le persone hanno adottato in casa un animale, il cane nella maggior parte dei casi. Il 90% dei milanesi e il 65% dei francesi lo porta con sé in vacanza, tra il 2020 e il 2021 c'è stato un aumento del 120% di proprietari di cani che hanno viaggiato. Questo perché le destinazioni hanno capito che ospitare un proprietario col cane è molto più che garantirgli un posto in struttura. Abbiamo visto insieme a Sara come si possano e si debbano pensare a prodotti per far sentire il cane coccolato - copertine, ciotole, cibo pensato appositamente - per garantire il benessere suo e del padrone e rendere la vacanza tutto fuorché uno stress".

"Occorre creare servizi - aggiunge Luca Caputo Destination Manager della Città del Muretto - ripensare le aree e gli spazi, pensare escursioni e sentieri ad hoc per chi ha il cane, rivedere l'offerta anche con ristoranti, spiagge, dog sitter, veterinari, esperti cinofili e via dicendo. Possiamo ancora pensare di fare a meno di soddisfare questo mercato sempre più crescente, che ha una capacità di spesa ben maggiore, in un momento storico in cui ci lamentiamo di non avere nuovo turismo, nuovo lavoro? È stata una giornata molto produttiva, con la partecipazione in presenza e da remoto per garantire a tutti l'opportunità di partecipare a questo percorso di crescita che tutti, compreso il sottoscritto, dobbiamo fare ogni giorno".

Il programma di laboratori e di workshop - finanziato dai proventi della tassa di soggiorno - prevede a breve un altro appuntamento col Social Lab, una due giorni di progettazione sui social network con Orazio Spoto, founder di Instagramers Italia.