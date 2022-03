L’appello della Croce Rossa di Loano: "Donate denaro per l’acquisto di materiale specifico per i cittadini ucraini"

La sezione della Croce Rossa di Loano fa un appello: "Donate denaro per l’acquisto di materiale specifico e standardizzato facilmente trasportabile e distribuibile dalla Croce Rossa Internazional". La situazione non permette di smistare materiale vario nelle zone di intervento ed in particolare in territorio ucraino, inoltre solo i convogli protetti dal simbolo internazionale della Croce Rossa hanno garanzia di raggiungere le zone di guerra senza pericoli. “Oggi – spiegano i rappresentanti della sezione loanese - proprio l’ingente massa di profughi nei paesi confinanti e le difficoltà a raggiungere il territorio ucraino, ci portano a fare questo appello”

Unica eccezione alle donazioni in denaro sarà la raccolta di medicinali richiesti espressamente da chi opera sul campo. Chi vorrà contribuire potrà farlo a partire da oggi, sabato 12 Marzo, presso le 4 farmacie e presso le para farmacie loanesi scegliendo ciò che si vuol donare da un apposito elenco di farmaci. Quanto raccolto sarà inviato in Ucraina, su convogli della Croce Rossa che, già dai primi giorni dell’emergenza, quotidianamente raggiungono quella terra martoriata.

In alternativa, le donazioni in denaro sono di gran lunga il modo più rapido, sicuro e diretto per aiutare le persone e sostenere il lavoro della Croce Rossa in Ucraina e nei Paesi limitrofi. “Le donazioni in denaro sono veloci e flessibili – aggiungono -. Significa che possiamo aiutare trovando ciò che serve localmente e trasportarlo velocemente. Significa anche che i volontari possono concentrarsi sull’assistenza, piuttosto che smistare e trasportare donazioni”.

“Comprendiamo che la situazione economica anche del nostro Paese non permetta a molte persone di contribuire e che altri preferirebbero conferire beni materiali considerando la donazione ‘fisica’ da materiale più ‘sicura’, ma la Croce Rossa può garantire e dimostrare che ogni euro donato per l’emergenza Ucraina sarà speso per l’acquisto all’ingrosso di materiale richiesto dalla Croce Rossa Ucraina e dalle società consorelle dei paesi confinanti dove si concentrano i profughi. Apprezziamo davvero la comprensione e grazie a tutti per il sostegno”, concludono.