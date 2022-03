Stella dice no alla guerra: fiaccolata dei cittadini a casa Pertini (FOTO)

Un no secco alla guerra in un luogo più che simbolico per gli stellesi, Casa Pertini.

Ieri sera il sindaco Andrea Castellini, le associazioni territoriali dalla protezione civile alla Croce Rossa e diversi cittadini hanno dato vita ad una fiaccolata di contrarietà al conflitto in Ucraina e di vicinanza al popolo ucraino di fronte all'abitazione del Presidente della Repubblica più amato dagli italiani, nato e vissuto proprio a Stella.

Dopo il discorso del primo cittadino, il parroco di San Giovanni ha rivolto una preghiera e recitato il Padre Nostro sia in lingua italiana che in quella ucraina considerata la presenza di alcune famiglie ucraine giunte a Stella dopo essere scappati dalla guerra.

"È stata la fiaccolata dei bambini, della solidarietà, della preghiera. Sassello ha marciato silenziosamente per dire no alla guerra, per affermare i valori della pace e della fratellanza" dicono dal comune sassellese nel quale è stata svolta un'ulteriore fiaccolata.

In serata inoltre anche a Mioglia e Urbe sono state organizzate manifestazioni a favore del popolo ucraino.