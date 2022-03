Borgio, i ringraziamenti del consigliere Berro per la solidarietà al popolo ucraino: "In tanti hanno sentito il bisogno di donare"

"L’invasione russa dell’Ucraina, è la dimostrazione di cosa succede se si sacrifica l’onestà intellettuale e storica sull’altare della propaganda. Per ora, il risultato sono città distrutte, migliaia di vittime civili e un flusso di profughi fuggiti dalla guerra". Così Ahmad Berro, consigliere comunale di Borgio Verezzi con delega al sociale.

"Anche a Borgio Verezzi si è avviata, già da qualche giorno, la macchina della solidarietà, in tanti hanno sentito il bisogno di donar aiuti al popolo ucraino - prosegue - L'amministrazione comunale esprime un grande ringraziamento a tutte le associazioni, ai nostri concittadini che si sono attivati in questa situazione, ma anche a quelli che non hanno potuto intervenire in prima persona ma che con il cuore sono stati comunque vicini, alla Polizia municipale e a tutte le persone che hanno contribuito alla macchina della solidarietà".

"Il grande cuore di una comunità e la scuola a sostegno dei cittadini dell’Ucraina" conclude infine il consigliere comunale borgese.