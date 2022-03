Da Albenga “Sorrisi nel buio”, una poesia di Enrico Conserva per chi vive la guerra in Ucraina

In questo momento pieno di incertezza e paura per tutti, a poco più di 2 settimane dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, è la solidarietà, l’umana comprensione della disperazione, a fare la differenza. Quel sentimento, quell’atteggiamento che, in qualche modo apre uno spiraglio che fa entrare una luce che, seppur fievole, illumina questo buio troppo profondo.

Molte persone, ognuno per quanto è nelle proprie possibilità, stanno contribuendo con iniziative solidali, chi con donazioni, chi ospitando i profughi ucraini, chi invece si esprime attraverso l’arte.

Enrico Conserva, scrittore e poeta per passione di Albenga, dentista di professione, pensando a una collega odontoiatra originaria di Kiev, ma residente a Parma, ha espresso il proprio sgomento per la guerra con la poesia “Sorrisi nel buio”.

“Un cielo ruvido ci sovrasta e ci avvolge, piovono sassi da grigie nubi di cemento... e sotto di esse i bambini giocano con la morte, che non muore mai, neanche per pietà...”, recita un verso della poesia. Poesia che la dentista di Kiev ha tradotto in ucraino e condiviso attraverso il suo profilo Facebook per farla arrivare ai propri connazionali, che stanno apprezzando immensamente tutte le manifestazioni di solidarietà e affetto che stanno arrivando dall’Italia.

La poesia avrebbe dovuto essere pubblicata su una gazzetta locale, ma vista la situazione contingente, non è stato possibile. “È piaciuta molto ai miei amici ucraini– spiega la donna –. Chi è rimasto in Ucraina vive nelle tenebre e ogni pensiero per la nostra gente è come un raggio di sole. È confortante sapere che una persona di nazionalità differente si è messa in connessione con le nostre struggenti emozioni, con i nostri sentimenti e sia riuscita a esprimerli in una poesia per noi. Speriamo di resistere e di poter risorgere”, conclude.

Nella gallery la poesia in versione integrale in italiano e in ucraino.